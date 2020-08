[아시아경제 오현길 기자] 메리츠화재 메리츠화재 000060 | 코스피 증권정보 현재가 13,450 전일대비 500 등락률 +3.86% 거래량 311,074 전일가 12,950 2020.08.12 15:30 장마감 close 는 상반기 당기순이익이 2134억원으로 전년 동기 대비 56.8% 증가했다고 12일 밝혔다.

매출액은 4조4821억원으로 지난해 같은 기간보다 16.1% 증가했으며, 영업이익도 2973억원으로 58.1% 늘었다.

2분기 순이익은 1057억원으로 전년 동기 보다 50.4% 늘었다. 매출액과 영업이익은 2조2596억원, 1456억원으로 전년 동기 대비 각각 15.7%, 49.1% 늘었다.

회사측은 "지속적인 매출 성장과 합산비율 개선을 통해서 당기순이익이 성장했다"고 설명했다.

