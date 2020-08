민주당 부산시당, 윤리심판원 소집…"350만 부산시민께 송구"

[아시아경제 원다라 기자] 더불어민주당 부산시당이 자당 시의원 성추행 논란과 관련해 대시민 사과문을 발표했다.

민주당 소속 박민성 부산시의회 원내부대표는 12일 오후 오후 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화와 폭우로 인해 시민 여러분 모두가 힘든 시기에 시의원 성추행 신고접수가 됐다는 것만으로도 대단히 송구스럽고 죄송한 마음뿐"이라며 "진심어린 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

이어 "350만 부산시민 여러분을 대표하는 부산광역시 다수당으로서 시민여러분께 큰 실망과 상처를 안겨드린것에 큰 책임감을 느낀다. 이번 사건에 대해 민주당은 더욱 용납할수 없으며 현재 진행중인 경찰조사 결과에 따라 그에 상응하는 엄중한 징계절차를 밟을것"이라고 밝혔다.

그러면서 "이같은 조치와는 별개로 피해자 보호를 위해 최선을 다할것이며, 시의원들을 대상으로 성폭력 예방교육과 성인지 감수성 교육을 강화하는 등 이같은 사건이 다시는 재발하지 않도록 특단의 조치를 취하겠다. 더욱 낮은 자세로 시민의 뜻을 받들겠다"고 덧붙였다.

부산시당은 이날 오후 윤리심판원 회의를 소집하고 사실관계 확인과 진상조사 등을 거쳐 사실로 드러나면 징계를 논의하기로 했다.

앞서 경찰에 따르면 지난 11일 오후 9시께 부산 사하구의 한 식당에서 A시의원이 여종업원을 성추행했다는 신고가 접수됐다. 여종업원은 A시의원으로부터 성적인 농담과 부적절한 신체 접촉을 당했다고 주장한 것으로 알려졌다. 이에 해당 시의원은 “전혀 사실이 아니다”라며 “술자리를 가진 것은 맞다. 일행 등 5명이 있었다. 모두 현장에 함께 있었다. 성추행은 없었다”고 관련 사실을 부인했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr