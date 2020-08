김조원 비판하는 與, 통합당 의원은 '가정사' 전하기도

[아시아경제 박철응 기자] 김조원 전 청와대 민정수석을 놓고 여당에선 비판의 목소리가 나오는 반면 미래통합당 소속 의원이 김 전 수석의 개인 사정을 공개하는 모습을 보였다.

우원식 더불어민주당 의원은 12일 페이스북에 김 전 수석을 옹호한 김종민 민주당 의원 인터뷰를 거론하며 "어이없이 한 마디 한다"며 "그만 둔 사람이라 하더라도 문재인 정부의 청와대 수석이면 사직을 해도 문재인 정부에 책임이 있는 사람 아닌가"는 등의 글을 올렸다가 삭제한 것으로 알려졌다. "국민 앞에 오만하게 보여서는 안 된다"고 언급하기도 했다.

전날 김종민 의원은 KBS '사사건건' 방송을 통해 "저 분(김 전 수석)이 지금 주택 두 채 갖고 있다고 하는데, 여러 가지 공개가 안 되는 가정사가 있다"며 "공직자이기 때문에 어쩔 수 없이 저런 오해를 받아도 그냥 참고 넘어가는건데, 그만 둔 사람에게까지 저렇게 얘기하는 건 정말 잘못된 것"이라고 말했다.

김 전 수석은 강남 소재 보유 주택을 처분하지 않고 물러나 입길에 올랐다.

김 의원이 '공개가 안 되는 가정사'라고 언급한 데 대해서는 박성중 통합당 의원이 전했다. 박 의원은 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "국민의 눈높이에 맞추는 돈과 권력을 같이 가질 수는 없다, 이에 대한 상당히 국민 눈높이에 맞는 인사가 아닌가 싶은 생각도 든다. 또 다른 한편으로 본다면 사실 청와대 수석보다 아파트를 택한"이라고 말했다.

그러면서도 이어 "김조원 수석에 대해서는 저도 개인적으로 잘 알고 있다. 군대 동기이고 이렇기 때문"이라며 "여러 가지 좀 내부적으로 어려운 상황은 좀 일부 있더라. 더 이상 그 사정까지 이야기는 할 수는 없다"고 했다.

박 의원은 진행자의 이어진 '집을 못파는 사정' 물음에 "부인하고 관계가, 재혼도 했고 여러 가지 문제들이"라고 언급했다.

