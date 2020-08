올해 1학기 납부 등록금 10%

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 남부대학교(총장 조성수)가 코로나19 특별장학금을 지급키로 결정했다.

남부대는 코로나19로 인해 어려움을 겪은 학생들을 위로하고 학업을 장려하기 위해 2020학년도 1학기 납부 동록금의 10%를 특별장학금으로 지급한다고 12일 밝혔다.

특별장학금액은 남부대 총학생회와 협의를 거쳐 결정했다.

장학금 지급 대상자는 2020학년도 1학기 등록금을 납부한 전체 학부생이다.

장학금은 2학기 등록금 고지서에 반영해 감면하고 8월 졸업예정자와 휴학생 등 고지 감면이 어려운 학생들에게는 개인 계좌로 지급한다.

남부대 학부생은 1인당 최대 36만 3920원의 혜택을 볼 것으로 예상된다.

조성수 총장은 “코로나19로 인해 어려운 상황임에도 불구하고 학생과 학부모들의 부담을 조금이나마 덜어드리고자 특별장학금 지급을 결정했다”고 말했다.

