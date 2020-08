경북도, 포항 포스텍에 '의과대학 유치' 추진委 출범

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도와 포항시는 12일 포항시청 대회의실에서 270만 경북도민의 염원을 담은 '포항 의과대학 유치 추진위원회' 출범식을 갖고 본격 활동에 들어갔다.

이날 출범식에는 이철우 도지사와 이강덕 포항시장, 김무환 포스텍 총장이 공동위원장을, 지역 국회의원인 김정재(포항북)·김병욱(포항남·울릉) 의원이 자문위원을 맡았다. 손건익 전 보건복지부 차관을 비롯해 복지부와 교육부에서 중책을 담당했던 이동욱·배병준·성삼제씨도 위원으로 참여했다.

포스코를 비롯해 한미사이언스(대표 임종윤), 제넥신(회장 성영철) 등 국내를 대표하는 바이오기업과 대구경북첨단의료산업진흥재단(이사장 이영호), 한국뇌연구원(원장 서판길), 국제백신연구소(사무차장 송만기) 등 여러 기관들이 참여해 포항 의과대학 유치에 힘을 보탠다.

이날 출범식은 포스텍의 의과대학 유치 추진계획 보고, 의과대학 설립 공동 합의문 서명, 추진위원회 활성화 및 협력방안을 모색하기 위한 종합 토론 순으로 진행됐다.

이날 포스텍은 공공의료중심 연구의대와 스마트 병원을 기본 방향으로 삼아, 신종전염병 대응 의료기관으로서 역할 등을 통해 지역 의료 격차 해소 및 공공의료 지원체계 혁신을 주도해 나가겠다는 입장을 공표했다.

이철우 도지사는 "도내 의과대학 유치를 통해 지역발전을 이끌어 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"면서 "도민들의 간절한 염원인 포항 의과대학 유치가 반드시 성공할 수 있도록 앞장서겠다"고 했다.

이강덕 시장은 "현재 의과대학 정원 증원, 지역의사제 운영 등 정부의 보건의료 정책이 구체화되고 있는 상황 속에서 의과대학 유치를 위한 역량을 결집해 포항 의과대학 유치에 적극 노력하겠다"고 다짐했다.

