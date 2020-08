울진군, '긴급복지지원' 기준 완화 … 8월말까지 대상자 집중 발굴

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울진군은 8월말까지 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 생계유지가 어려워진 저소득 위기가구를 적극 발굴한다고 12일 밝혔다.

울진군은 11일 군청에서 각 읍·면 긴급복지지원 담당자 25명이 참석한 가운데 긴급복지지원 대상자 발굴 및 홍보 방안에 대해 논의했다.

지원대상은 갑작스러운 질병, 단전, 과다채무에 시달리는 저소득층뿐 아니라 코로나19로 인해 수입원이 끊긴 기준중위소득 75%이하 자영업자·특수형태근로종사자·프리랜서 등이다.

대상으로 선정된 가구에는 지원 사유에 따라 의료비 최대 300만원, 생계비는 1인 가구 45만4900원이다. 가구원수에 따라 지원 금액이 달라지고 의료비는 퇴원 전에 신청해야 한다.

전찬걸 군수는 "긴급복지지원 대상자를 적극 발굴해 위기상황을 겪고 있는 군민들의 생활안정을 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr