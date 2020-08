기록적인 장마로 채소와 과일 등 농산물 가격이 급등하고 있다. 침수 피해를 받은 농지 면적이 늘어난 데다 긴 장마로 수확작업이 지체되고 있어서다. 12일 서울 송파구 가락시장을 찾은 한 시민의 가벼운 장바구니가 눈길을 끌고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

