쿠팡 "택배 없는 날을 응원 합니다"

택배 없는 날 응원 광고 통해 택배 기사들의 주 5일 근무 지지

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 택배 없는 날과 택배기사들의 주5일 근무를 응원하는 광고를 방영한다고 12일 밝혔다. 쿠팡의 택배 없는 날 응원 광고는 주요 옥외광고판과 지하철 승강장, 아파트 승강기 광고판 등을 통해 노출된다.

'택배 없는 날'은 1992년 국내에 택배 서비스가 도입된 후 처음 시행된다. 지입제 택배 업계 등이 참여해 14일 택배 기사들은 휴무를 하게 된다. 반면 쿠팡은 14일에도 배송을 지속한다. 위탁운영제(지입제)가 아닌 직고용을 기반으로 배송을 하고 있기 때문에 중단 없이 배송을 지속할 수 있다고 쿠팡은 설명했다. 쿠팡의 배송 인력은 주 5일 근무를 하고 있으며, 15일의 연차 휴무와 연 130일 휴무를 보장 받는다.

쿠팡 관계자는 "택배 없는 날은 택배 산업 발전을 위한 의미 있는 날이고 이를 지지 하기 위해 광고를 기획했다"며 "택배 없는 날이 하루 휴무를 넘어서 모든 택배 기사들의 안정적인 근로 여건을 논의하고 발전시켜 가는 디딤돌이 되길 바라고 있다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr