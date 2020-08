수소경제 서포터즈 알리미 활동 시작

한국가스안전공사 에너지안전실증연구센터 견학

[아시아경제 문채석 기자]제1기 수소경제 서포터즈가 수소경제 알리미 활동에 나선다.

서포터즈와 수소경제홍보 태스크포스(TF)는 12일 강원도 영월군 한국가스안전공사 에너지안전실증연구센터를 방문한다.

지난 1월 발족한 TF는 정부, 지방자치단체, 유관 기관, 민간 전문가 등 수소 관련 기관·전문가들로 구성돼 있다. 수소 에너지와 안전 관리 체계를 국민들에게 상세히 알리기 위해 발족됐다.

센터는 총 86종 165점의 가스 관련 장비와 설비를 구축해 초고압·초저온 장비 개발, 화재폭발 실험 등 가스 산업 발전 전초기지 역할을 하는 기관이다.

이번 견학은 서포터즈가 수소 제품·부품의 안전시험·평가 장비들을 직접 보고 콘텐츠를 만들어 수소 에너지의 안전성을 알리게 하고자 진행됐다.

TF는 견학 전 세미나에서 수소 산업 생태계 안전 관리 체계를 비롯한 고압 가스 안전 관리법, 수소법, 수소경제 안전관리 종합대책 등을 서포터즈에게 전했다.

이어 수소 관련 용기·부품·시스템의 안전성과 신뢰성을 검증하는 기초 물성 시험동, 초고압 시험동, 연소 시험동, 야외 시험장 등을 견학했다.

한 서포터는 "서포터즈 경험을 쌓고, 수소 에너지의 안전성을 다방면으로 홍보해 안전한 수소경제를 널리 알리고 싶다"고 말했다.

서포터즈는 견학 후기 등을 개인 SNS를 통해 홍보한다. 네이버·페이스북·인스타그램 등에서 '#수소경제서포터즈'를 검색하면 확인할 수 있다.

산업부 관계자는 "앞으로도 현장 취재 및 온라인 콘텐츠 제작 등 지속적인 온·오프라인 홍보활동으로 국민들과 소통해 나갈 계획"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr