이달 중 강원-경기 지역 호우 피해지역 봉사 이어갈 계획

[아시아경제 유제훈 기자] ㈜ 한진은 지난 10일 농협과 함께 집중호우로 인해 피해를 입은 경기 용인시 원산면 해오름농장을 방문해 수해복구 지원에 나섰다고 12일 밝혔다.

이번 수해복구 지원엔 양사 임직원 20여명이 참석했으며, 이들은 해오름농장에서 토사 제거, 헤어진 비닐하우스 및 화분정리 등 일손을 도왔다.

㈜한진과 농협은 이외에도 이달 중 강원과 경기지역 등 장마철 집중호우로 인해 피해를 입은 농가를 찾아 복구작업에 힘을 보탠단 계획이다.

㈜한진 관계자는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 침체된 분위기에 폭우로 인한 피해까지 겹친 농가의 아픔을 나누고자 농협과 함께 일손돕기에 참여했다"면서 "하루빨리 수해가 복구돼 일상으로 돌아가길 바란다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr