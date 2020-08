홈플러스, 창립행사 수준 '홈플 5일장' 개최

[아시아경제 이승진 기자] 홈플러스가 다가오는 황금연휴를 맞아 내수 회복 총력전에 돌입한다.

홈플러스는 13일부터 17일까지 전국 점포와 온라인몰에서 창립행사 수준의 '홈플 5일장'행사를 열고 전 카테고리 4900여 종 상품을 최대 50% 할인 판매한다.

우선 13일 단 하루 ‘목요혁명 세일’을 통해 농협안심한우 등심을 신한·삼성카드 결제 시 40% 할인 판매하고, 마이홈플러스 회원 대상 한정수량 기획전복을 960원에, 완도 전복은 크기에 따라 2950~4470원에 판다. 이 외에도 샤인머스캣, 새송이버섯, 한판닭강정 등을 최대 반값 할인하며, 동원 심야식당 시리즈 간식과 안주를 모두 1+1 판매한다.

본격적인 황금연휴 기간인 14일부터 17일까지 4일간은 ‘주말혁명 세일’ 행사를 펼친다. 14~15일 마이홈플러스 회원 대상 백숙용 토종닭(1050g)을 2000원 할인된 6990원, 부드러운 복숭아(6~11입)는 행사카드 결제고객 대상 9990원에 판다. 스낵 10여종을 비롯해 아이스크림, 냉동만두, 면도기날 등도 파격가에 접할 수 있다.

16~17일에는 신선식품 혜택을 더욱 강화해 호주산 안창살·토시살(600g)은 마이홈플러스 회원 대상 각 1만5990원에 팔고, 자숙랍스터(캐나다산)는 3마리당 2만9900원에 판매한다. 또 국내산 갈치, 맛타리버섯, 거봉 등을 저렴한 가격에 선보인다.

상품권 증정 등 이벤트도 진행한다. 14~16일 3일간 매장에서 10만원 이상 결제한 고객에게는 5000원 상품권을 추가로 증하며, 쇼핑몰에서는 릴레이 ‘반값데이’를 실시해 마이홈플러스 회원 대상 푸드코트 50% 할인(15일), 키즈카페 50% 할인(16일), 쇼핑몰 4만원 이상 구매 시 육개장 사발면 6입 증정(15~17일), 준보 석 50% 할인(14~17일) 등의 행사를 전개한다.

또한 홈플러스는 최근 폭우 피해로 어려움을 겪는 농가 지원을 위해 농림축산식품부와 함께 마이홈플러스 회원 대상 청경채, 얼갈이, 풋고추, 가지, 토마토 등 5개 채소, 과일을 20% 할인해 팔고, 해양수산부와는 마이홈플러스 회원 대상 완도 전복 최대 1만원 멤버십 20% 할인행사를 진행해 소비 촉진에 나선다는 방침이다.

이 밖에도 연휴 기간 수요가 높아지는 자동차 용품을 최대 30% 할인 판매하며, 가전 제품은 구매 금액에 따라 상품권을 추가로 증정한다.

