김수영 양천구청장, 지방정부와 함께 한국판 뉴딜 동행 선언

19일 오후 2~4시 여의도 중소기업중앙회에서 '2020 좋은 일자리 포럼' 개최 ...양천구, ‘포스트 코로나 시대 새롭고 더 나은 일자리! 한국판 뉴딜 성공을 위한 지방정부 역할’ 에 대한 토론 주재

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 19일 오후 2시부터 4시까지 중소기업중앙회(여의도 소재)에서 대통령직속 일자리위원회 위원, 국회의원, 전국 지자체장, 중앙?지방정부 관계자, 분야별 전문가들을 초청, '2020 좋은 일자리 포럼'을 개최한다.

구는 코로나 19로 인한 전세계적인 경제적 위기에 대응하고 정부에서 추진하는 ‘한국형 뉴딜’의 성공적인 안착을 위해 ‘포스트 코로나 시대 새롭고 더 나은 일자리, 한국판 뉴딜 성공을 위한 지방정부의 역할’이라는 주제로 포럼을 주재한다.

이번 포럼은 정부 방역지침을 준수, 최소한의 규모로 개최되며 양천구 유튜브 채널 ‘양천 TV’를 통해 생중계 될 예정이다.

◇양천구, 대통령직속 일자리위원회, 전국시장군수구청장협의회 공동주최

김수영 양천구청장은 대통령직속 일자리위원회 자치 부문 위원으로 지방정부를 대표해 지방정부 목소리를 중앙정부에 전달하는 소통 채널의 역할을 해왔으며, 지난해에도 ‘지방정부가 주도하는 상생의 지역일자리’라는 주제로 '2019 좋은 일자리 포럼'을 성황리에 진행한 바 있다.

이번 포럼은 양천구와 대통령직속 일자리위원회, 전국시장군수구청장협의회가 공동주최, 고용노동부가 후원, 김수영 양천구청장의 개회사를 시작으로 특별강연과 기조발제, 한국판 뉴딜 동행 선언 및 패널 및 자유 토론 순으로 진행된다.

특별강연은 '한국판 뉴딜과 일자리'라는 주제로 김용기 대통령직속일자리위원회 부위원장이 진행, 전국시장·군수·구청장협의회장인 염태영 수원시장이 '한국판 뉴딜과 지방정부의 역할'이라는 주제로 기조발제를 할 예정이다.

◇“한국판 뉴딜 성공! 지방정부가 함께합니다”선언식 진행

특히, 온·오프라인과 병행, 진행하는 한국판 뉴딜동행 선언식은 전국 지자체장들이 보내온 '한국판 뉴딜 성공! 지방정부가 함께 합니다'라는 선언영상과 참석자들의 선언 퍼포먼스로 진행될 예정이다.

선언 후에는 김수영 양천구청장을 좌장으로 해 디지털 뉴딜 분야의 박승원 광명시장, 노규성 한국생산성본부회장, 그린뉴딜 분야의 전동평 영암군수와 서철모 화성시장 및 관련 전문가 등이 참여해 한국판 뉴딜에서의 지방정부 역할과 방향에 대한 자유 토론을 이어나간다.

김수영 구청장은 “한국판 뉴딜의 핵심 투자처는 지역으로 지역에 투자되는 재정이 새롭고 더 나은 일자리를 만들어 주민의 삶의 질을 향상 시키려면 지방정부의 역할이 매우 중요하다” 며 “이번 포럼이 중앙정부와 지방정부가 함께하여 한국판 뉴딜 성공을 위한 시작점이 되길 바란다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr