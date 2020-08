트럼프 행정부 2017년 북핵 실험 때 군사작전 거론…美 기자 신간 책서 밝혀

[아시아경제 김민영 기자] 2017년 북한의 핵실험 당시 도널드 트럼프 미국 행정부 안에서 ‘군사 옵션’ 논의가 있었다고 미 CNN방송의 국가 안보 전문 기자가 신간 저서에서 밝혔다.

짐 슈토 CNN 기자는 10일(현지시간) 신간 ‘미치광이 이론: 트럼프가 세계와 맞붙다’에서 당시 트럼프 대통령이 트위터 등을 통해 북한에 대해 공개적으로 한 협박이 단순한 엄포는 아니었다고 밝혔다.

그해 9월3일 북한은 6차 핵실험을 진행하며 10개월 동안 16번의 시험을 진행했고, 23발의 미사일을 발사했다. 8월과 11월엔 대륙간탄도미사일(ICBM) 실험은 미국의 심기를 건드렸다.

미 국방부와 백악관 국가안보회의(NSC) 내부에선 북한에 대한 군사 옵션을 두고 사적인 논의가 있었으며 트럼프 행정부 관리들은 전면전은 아니지만 군사 공격 가능성을 거론하기 시작했다는 것이 슈토 기자의 설명이다. 이는 소위 '코피 터뜨리기 전략'이라는 이름으로 알려졌다.

또 책은 2018년 1월 한국이 워싱턴에 대표단을 보내 트럼프 대통령에게 북한이 대화할 준비가 됐으며 이때 단순히 제한적 핵협상이 아닌, 완전한 비핵화를 논의할 수 있다고 전달하면서 악화일로로 치닫던 북미 관계가 새로운 전환점을 맞게 됐다고 평가했다.

저자는 조셉 윤 전 미 국무부 대북정책 특별대표를 인용해 “그들은 북한이 비핵화에 합의할 수 있으며 트럼프 대통령을 만나기를 원한다고 했다”면서 “트럼프 대통령이 이에 응했다”고 당시를 설명했다.

책은 한국과 북한이 함께 김 위원장으로 하여금 트럼프 대통령에게 다가서도록 조율해낸 점이 놀랍다며 “그들은 북한이 포기하려는 것에 대한 기대를 부풀림으로써 트럼프 대통령을 협상 테이블로 끌어내려는 의도가 있었다”고 했다.

이는 즉각적으로는 북한과 미국을 전쟁의 벼랑에서 물러나게 하는 긍정적인 효과를 가져왔지만 중장기적으로 보면 비핵화에 대한 환상을 만들어냈다며 어느 범위에선 트럼프 대통령이 동맹과 적 양쪽 모두에게 이용 당했다고 주장했다.

