LH·국토도시학회 '남북교류와 미래 국토비전 작품 공모전' 개최

[아시아경제 임주형 기자] 한국토지주택공사(LH)는 대한국토도시계획학회와 공동으로 '2020 남북교류와 미래 국토비전 작품공모전'을 개최한다.

이번 공모전은 '한반도 공동번영을 위한 남북 교류 및 협력방안'이라는 주제로 진행된다. 참가자는 제반 여건 조성을 전제로 사업을 구상하거나 제안할 수 있으며, 북한의 도시·주택·특구·인프라 등 개발분야부터 남북도시간 교류협력분야까지 폭넓은 주제에 대한 아이디어를 제시할 수 있다.

2001년 이전 출생한 국민 누구나 참여 가능하며, 개인 및 3명 이내의 팀단위로 응모할 수 있다.

응모분야는 학생부문과 일반부문으로 구분되며 공모작품은 논문(에세이)과 인포그래픽(패널) 중 선택해 제출할 수 있다. 응모서류는 LH 홈페이지나 대한국토도시계획학회에서 다운받아 오는 10월26일부터 30일 오후5시까지 접수하면 된다.

한편 분야별 당선자에게는 통일부 및 국토교통부 장관상, LH 사장상, 대한국토도시계획학회장상 등과 함께 부상으로 총 1500만원의 상금이 주어진다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr