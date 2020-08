내년 서울 공립 중등·보건 교사 등 올해 절반 수준 선발

28개 과목 총 461명

전년도 모집인원 대비 422명 감축

[아시아경제 이현주 기자] 서울시교육청은 내년도 공립 중·고등학교 교사 및 보건·사서·영양·전문상담·특수교사 등을 올해 대비 절반 가까이 감축해 선발한다고 11일 밝혔다.

서울시교육청은 이런 내용을 담은 임용후보자 선정 경쟁 시험의 선발 예정 과목 및 인원과 시험 일정 등을 12일 홈페이지를 통해 사전 예고한다고 발표했다.

선발 예정 인원은 28개 과목 총 461명이다. 중등학교 341명, 보건·사서·영양·전문상담·특수학교 120명 등이다. 전년도 모집인원 883명 대비 총 422명(47.8%)이 감축된 숫자다.

분야별로 보면 중등학교 교사가 지난해 보다 321명(48.5%) 줄었다. 또 중등 특수 교사는 21명, 보건과 사서 교사는 각 45명과 6명을 선발하고, 전문상담 교사는 25명을 뽑는다. 영양 교사는 지난해와 같은 23명을 선발할 예정이다.

시교육청은 "교육부 정원 가배정과 교원의 정년·명예퇴직 및 학생과 학급 수 감축 등을 반영했다"고 설명했다. 시교육청은 올해 최초로 환경 교사 2명을 선발할 예정이라고 덧붙였다.

최종 선발 분야 및 인원과 시험 세부 사항은 10월 8일 시험 시행 계획 공고를 통해 안내 될 예정이다. 1차 필기시험은 11월21일 치러진다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr