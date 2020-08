관광업 위한다는 '숙박 할인쿠폰' …시작 전부터 파열음

[아시아경제 김흥순 기자] 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 장기화로 고사 위기에 몰린 관광업계를 지원하기 위해 추진한 '대국민 숙박 할인쿠폰 지원사업'이 오는 14일 시행을 앞두고 관련 업계에서 불만을 제기하는 등 시작 전부터 잡음에 휘말렸다.

이 사업은 국내 숙박시설을 예약할 때 쓸 수 있는 3~4만원짜리 할인 쿠폰을 선착순 100만명에게 제공하는 방식인데 정부가 할인액의 3분의 2를 지원하고, 온라인여행사(OTA)와 숙박시설이 차액을 자부담하는 구조다. 11일 관련 업계에 따르면 OTA 등 일부 참여업체에서는 "자부담 액수가 숙박시설 판매 수수료로 얻을 수 있는 수익보다 커 팔수록 손해"라고 하소연하고 있다.

대국민 숙박 할인쿠폰 지원사업은 공모를 통해 선정한 총 27개 OTA를 통해 국내 숙박예약 시 사용할 수 있는 할인쿠폰을 선착순으로 개인당 1회 발급받을 수 있는 제도다. 발급규모는 총 100만장이다. 숙박비 7만원 이하 업소에서 사용할 수 있는 3만원 할인권이 20만장, 숙박비 7만원 초과 업소에 적용되는 4만원 할인권이 80만장이다.

쿠폰은 호텔, 콘도, 리조트, 펜션, 농어촌민박, 모텔 등 등록·신고된 국내 숙박시설에서 할인이 적용된다. 투숙 날짜는 비성수기 관광 내수시장의 활성화를 고려해 9월1일~10월말로 정했다.

장당 3만원인 할인권 가운데 정부 예산으로 2만원을 지원하고 OTA와 숙박시설이 1만원을 자부담 형태로 낸다. 이 비율을 적용할 경우 4만원 할인권에는 정부 예산이 2만7000원, 업체 자부담금이 1만3000원 정도 들어간다. 할인쿠폰 제공을 위해 투입되는 정부 예산은 280억원 규모다.

OTA가 숙박시설 예약을 대행해주고 받는 수수료는 건당 10% 수준으로 알려졌다. 소비자가 OTA를 통해 7만원짜리 숙소를 예약할 경우 7000원을 수수료로 받는 셈이다. 그런데 숙박 할인쿠폰 사업에 참여할 경우 1만원을 자부담으로 내야 해 3000원을 손해볼 수밖에 없다고 업계는 하소연하고 있다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 "자부담금은 OTA와 숙박시설이 협의를 통해 절반씩 분담해서 낼 수 있다"고 설명했다. 그러나 숙박시설이 OTA에 예약 대행을 맡기면서 수수료와 판촉비 등의 명목으로 이미 비용을 지불하고 있기 때문에 자부담금은 사실상 OTA쪽에서 모두 납부해야 할 가능성이 크다.

이 때문에 OTA 중에서도 상대적으로 인지도 낮고 규모가 작은 중소업체들이 자부담금에 불만이 큰 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 "이용자 수가 많은 OTA로 쏠림이 심화될 수 있어 자부담금을 무릅쓰고 지원사업에 참여한 사업자들이 대다수"라며 "업체 규모와 무관하게 자부담금 기준을 일괄적으로 정한 것은 아쉽다"고 토로했다. 문체부는 "국민에게 제공되는 할인폭을 높여 관광 수요 창출 효과를 극대화하기 위한 차원에서 업계에서도 뜻을 모아 동참하자는 취지로 자부담금을 정했다"고 설명했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr