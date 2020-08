농어촌공사, 코로나19 극복 위해 소상공인 지원 나서

[세종=아시아경제 김현정 기자] 한국농어촌공사는 11일 나주시 본사 이사회실에서 소상공인시장진흥공단과 지역발전 및 사회적 가치 창출을 위한 업무협약을 체결하고, 공사 조직과 전문성을 활용한 소상공인 지원을 시작한다.

양 기관은 전통시장 활성화를 위한 지속가능한 활동과 관련 사업을 협력하는 한편, 소상공인들의 사회안전망을 확보하고 농어촌과의 상생발전을 위해 폐업한 소상공인들의 재기를 돕는데 협력하기로 했다. 이번 협약을 계기로, 공사는 9개 지역본부와 93개 지사, 8개 사업단으로 구성된 전국 조직망과 농업분야 전문성을 활용한 다양한 활동을 전개해 나간다는 방침이다.

구체적으로 전통시장 활성화를 위해서는 ▲전통시장 장보기 ▲전통시장 식사투어 ▲사회공헌 활동 ▲시장 이용객에게 마스크 나눠주기 행사 등 다각적인 활동을 지속적으로 진행한다. 또한, 폐업한 소상공인들의 재기를 위해서는 2021년부터 농업분야 직업탐색의 기회를 제공하는 등의 지원 프로그램을 운영할 예정이다.

앞서 공사는 직원 성과급 중 일부인 10억원을 지역사랑 상품권과 온누리상품권으로 지급했으며, 노동조합 활동비를 절감해 3억원의 지역농산물 상품권을 구매하는 등, 코로나19로 침체된 지역경제 회복을 위한 노력을 기울이기도 했다.

