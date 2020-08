씨젠, 561억원 유형자산 양수 결정

[아시아경제 오주연 기자] 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 310,700 전일대비 1,500 등락률 -0.48% 거래량 1,161,698 전일가 312,200 2020.08.10 15:30 장마감 close 은 서울시 송파구 방이동에 561억원 규모의 토지 및 건물을 양수하기로 결정했다고 10일 공시했다. 회사 측은 양수목적에 대해 "사무 및 연구개발공간, 광고홍보 극대화 공간 확보"라고 설명했다. 이어 인력증가에 따른 공간 부족 문제를 해결할 것이라고 기대했다. 이는 자산총액대비 28.66%에 달한다.

