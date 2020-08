[특징주]LG전자, 장중 10% 급등…52주 신고가

[아시아경제 오주연 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 84,800 전일대비 7,600 등락률 +9.84% 거래량 3,147,454 전일가 77,200 2020.08.10 13:55 장중(20분지연) close 가 10일 장중 10% 이상 급등하면서 52주 신고가를 경신했다. LG전자는 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 실적 우려가 가라앉고 가전 경쟁력에 대한 기대감이 커지면서 주가가 상승세를 타고 있다.

이날 오후 1시55분 기준 LG전자는 전 거래일 대비 9.97% 오른 8만4900원에 거래됐다. 장중 한때 11.66% 상승한 8만6200원까지 거래돼 신고가를 세우기도 했다.

이 시각 외국인과 기관 투자자 모두 순매수세다. 외국인은 90억3100만원어치를 사들였고 기관은 237억1800만원어치를 순매수했다.

최근 한 달간 수급을 분석해보면 외국인과 기관 모두 순매수를 기록했다. 지난달 10일부터 이날까지 외국인은 2576억원어치를 샀고, 기관은 106억원어치를 사들였다. 개인은 2307억8500만원어치를 팔았다.

이 기간동안 주가는 두 자릿수로 상승했다. 지난달 10일 종가 기준 6만8200원이었던 LG전자 주가는 이날 8만6200원으로 신고가를 기록, 26.39% 올랐다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr