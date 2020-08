금천구 청소년참여위원회 위원총회 개최

10일 오후 2시 가산동 메이커스페이스에서 개최... 금천구 청소년활동의 출발점으로 지역 청소년 40여명 참석 발대식과 함께 전체위원 대면식, 청소년 정책정당 구성, 주민참여예산 심의위원회 구성 등 진행

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 10일 오후 2시 가산동 메이커스페이스에서 ‘청소년참여위원회 위원총회’를 개최한다.

이번 ‘금천구 청소년참여위원회 위원총회’에서는 발대식과 함께 ‘메이커스페이스 소개’, ‘전체위원 대면식’, ‘청소년 정책정당 구성’, ‘금천구 주민참여예산 청소년 분야 심의위원회 구성’ 등을 진행한다.

구는 앞서 지난 5~7월 공모를 통해 중·고등학생 48명이 참여한 ‘금천구 청소년참여위원회’를 구성했다. 청소년참여위원들은 온라인 기본교육을 통해 청소년참여활동의 기초를 다지고 총회에 참석하게 된다.

이번 위원총회는 코로나19 확산으로 당초 일정보다 개최가 지연됐으나 청소년 위원들의 적극적인 활동의지 표명과 청소년들의 참여권 보장 차원에서 진행하게 됐다. 코로나19 확산 예방을 위해 식전 참석자 전원 발열체크와 사회적 거리두기, 시설 방역지침을 엄수하며 진행할 예정이다.

구는 코로나19 장기화에 따라 이번 총회 이후 청소년참여위원을 대상으로 온라인을 통한 ‘민주시민교육’ 프로그램을 진행, 비대면 정당별 회의를 개최하는 등 청소년들이 보다 안전하게 활동을 진행할 수 있도록 적극 지원할 예정이다.

아울러, 오는 9월경 개최될 금천구청소년총선거를 통해 지역 청소년들이 민주시민으로서의 역량을 키울 수 있도록 지원할 계획이다.

‘청소년 참여위원회’는 정부 및 지방자치단체의 청소년 정책을 만들고 추진해가는 과정에 청소년이 주체적으로 참여할 수 있도록 마련한 제도적 기구다.

청소년들의 눈으로 직접 청소년 정책을 바라보고 청소년 의회를 통해 그에 대한 의견을 제시하는 역할을 한다. 청소년은 누구나 신청을 통해 청소년참여위원으로 활동할 수 있다.

유성훈 금천구청장은 “미래의 주역인 청소년들이 직접 구 정책에 참여하는 경험을 통해 독립적이고 자주적인 어른으로 성장하도록 하는 것이 청소년참여활동의 목표”라며 “지역 청소년들이 민주시민으로서 건전하게 성장할 수 있도록 청소년참여활동에 대한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr