중앙재난안전대책본부(중대본)는 계속되는 호우로 전국적으로 피해가 이어지는 데다 제5호 태풍 '장미'까지 접근함에 따라 9일 집중호우 피해 및 태풍 대처상황 긴급 점검 회의를 열었다.

중대본부장인 진영 행정안전부 장관 주재로 열린 이날 회의에는 17개 시·도 부단체장과 11개 부·처·청 담당 실·국장 등이 참석해 지자체와 관계부처의 대비태세와 피해 상황을 점검하고 피해 방지 대책을 논의했다.

진 장관은 "이번 집중 호우는 과거와는 다른 양상의 대규모 자연재난 위기상황인 만큼 기존의 대책과 경험에 의존하지 말고, 과하다 싶을 정도의 선제 조처를 해달라"고 강조했다.

