신동근 "진중권, 친구 '꾸기'에 대한 적개심뿐…세상 제대로 보일리 없다"

[아시아경제 원다라 기자] 신동근 더불어민주당 의원이 진중권 전 동양대 교수가 문재인 대통령 비판을 이어가고 있는것에 대해 "문 대통령이 꾸기(조국 전 법무부 장관)에 대해 애틋한 감정을 갖고 있다는 것을 확인했기 때문"이라고 지적했다.

신 의원은 9일 오전 자신의 페이스북에 "진 전 교수가 올해들어 문 대통령에 대한 입장을 바꾼 이유에 대해 세가지를 들었다. 제가 보기엔 한가지 이유인데 옹졸하게 보일까봐 앞의 두 가지는 양념으로 쓰고 있다는 생각이 들었다"고 밝혔다.

그는 "진 전 교수는 오로지 친구 꾸기에 대한 악감정, 불타는 적개심에 휩싸여 있다. 그런데 대통령이 그 꾸기에 대해 애틋한 감정을 갖고 있다는 것을 확인했으니, 똑같이 적의의 대상이 된것뿐. 이게 알파이자 오메가"라고 분석했다.

이어 "진중권은 꾸기에 대한 적개심이라는 표면이 울퉁불퉁한 렌즈가 끼워진 안경을 쓰고 세상을 바라보고 있다. 세상이 제대로 보일리 없다"며 "갈수록 세상사에 대한 판단이 간단해진다, 꾸기에게 좋은거냐 나쁜거냐, 참 쉽다"고 덧붙였다.

신 의원은 "그래서 진중권에게는 문재인 정부에 큰 타격을 가할 일념에 눈이 뒤집혀 불법적 협박, 강요를 일삼는 기자의 행태와 한동훈 검사장의 경악할만한 언행이 문제로 보이지 않는 것"이라고 말했다.

또 "그래서 진중권은 미래통합당 윤희숙 의원이 주목받자 이에 편승해 에토스, 파트스, 로고스를 들먹거리며 칭찬하다 윤 의원이

상위 1%의 대변자임을 망설임없이 내세우는 한국의 대처임을 알아차리자 부랴부랴 '여긴 아닌개벼'라며 쓸어담는 글을 썼던것"이라고도 말했다.

마지막으로 "김문수, 차명진 전 의원은 모두 30년 전만해도 내로라하는 노동운동가, 진보주의자였다. 그랬던 그들이 지금은 광장에서 태극기를 휘두르고 있다"면서 "사람인생은 모르는 것. 한번 탈선하면 나중에 가닿을 곳은 지금은 도저히 상상할수 없는 지경일수 있다. 명심하길 바란다"고 경고했다.

앞서 신 의원은 지난달 30일 '진중권과 네오콘'이라는 글을 통해 "작년 말까지만 해도 문재인 대통령은 지지하지만 주변이 문제라고 했던 진중권이 요즘은 문재인 대통령은 철학이 없느니, 심지어는 깡패 정권이라고 한다. 몇 개월도 안 돼 문재인 대통령에 대한 태도가 돌변한 것"이라고 지적했다.

그러자 진 전 교수는 8일 페이스북 글을 통해 "얼마 전 신 의원이 '작년엔 문재인 대통령이 아니라 주변이 문제라고 하더니 왜 이제와서 말을 바꾸었냐'고 묻더라"면서 "결정적인 것은 세번째였다. 올초 대통령 신년 기자회견에서 조국 전 장관에게 마음의 빚이 있다고 했을때, 그 말을 듣는 순간 모든게 분명해졌다. 그냥 주변의 문제가 아니라 대통령 자신의 문제였던것"이라고 반박했다.

진 전 교수는 앞선 두번의 계기에 대해선 "첫번째는 대선후보 토론에서 극렬 지지자들의 행패를 '민주주의를 다채롭게 해주는 양념'이라고 정당화했을때, 두번째는 세월호 방명록에 아이들에게 '미안하다. 고맙다'라고 적은것을 보았을때"라고도 밝혔다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr