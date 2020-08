구리시, SNS 서포터즈 '지역 홍보' 성과

[아시아경제(구리)=이영규 기자] 경기 구리시가 지난 6월부터 운영하고 있는 'SNS 서포터즈'가 큰 성과를 내고 있다.

구리시는 SNS 서포터즈들이 관내 다양한 소식과 이야기를 블로그와 페이스북 등 SNS 공간에서 짧은 시간에 42편 소개하는 등 지역 홍보 메신저 역할을 톡톡히 하고 있다고 9일 밝혔다.

서포터즈들은 생활 속 거리두기 일환으로 자전거 여행코스을 소개하고, 백교저수지ㆍ아치울공원ㆍ샛다리어린이공원ㆍ인창공원ㆍ아름마을공원ㆍ갈매구릉산자락길 등 구리 곳곳의 공원과 산책명소를 자연의 아름다운 풍경과 함께 이야기로 담아내고 있다.

또 구리시의 자연과 역사, 문화를 품은 구리둘레길 전체 코스를 걸으며 생생하게 시민들에게 전달하고 있다.

특히 익숙하지만 어떤 이유로 붙여진 지명인지 몰랐던 마을 딸기원 소개와 오랜 시간 구리시의 이야기를 전달했던 구리시우체국과 헌혈의집, 도서관, 농수산물도매시장, 광개토태왕광장 등 다양한 장소를 생생한 취재를 통해 현장감있게 전하고 있다.

안승남 구리시장은 "SNS를 통해 시민 모두가 더 행복해졌으면 좋겠고, 행복 에너지가 널리 전파되길 바란다"며 "SNS 서포터즈들이 구리시를 더 많이 홍보하는데 앞장서 달라"고 당부했다.

SNS 서포터즈의 다양한 활동은 구리시 공식 블로그(http://blog.naver.com/guri9279)에서 확인할 수 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr