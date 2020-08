김재규 전남청장 “국민 인권·권익 보호, 수사구조개혁 완성해 나가겠다”

가장 안전한 나라, 존경과 사랑받는 경찰

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남지방경찰청은 7일, 오후 5시 청 내 5층 소회의실에서 제32대 김재규 전남지방경찰청장 취임식을 했다고 밝혔다.

이날 취임식은 일선 경찰서에서는 영상회의로 참가했으며 직원들의 바람과 의지를 담은 동영상 시청과 함께 취임 인사를 간소하게 전달하는 방식으로 진행, 형식에 얽매이지 않는 모습을 보였다.

김재규 전남청장은 취임사에서 “예방적 경찰 활동을 통해 주민의 안전과 평온한 삶을 지켜주는 경찰” 역할을 강조하면서 “공정하고 엄정한 법 집행을 통해 정의로운 사회 구현”을 위해 노력하고 “국민의 인권과 권익 보호 원칙 아래 수사구조개혁을 완성해 나가자”고 당부했다.

이어 그는 “조직 내부적으로는 소통과 배려를 통해 활기찬 직장문화를 만들어가자”고 강조했다.

신임 김재규 전남청장은 1986년 경위(경찰대학 2기)로 임용돼 광주청 1부장, 경기북부청 차장, 경찰청 수사구조개혁단장, 경찰청 사이버안전국장, 강원경찰청장을 거쳐, 제32대 전남지방경찰청장으로 취임했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr