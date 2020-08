[아시아경제(구리)=이영규 기자] 경기 구리시가 7일 관내 음식점 등 다중이용시설 3770곳에 코로나19 관리 수칙을 의무화하는 내용의 행정명령을 내렸다.

이에 따라 해당 시설은 음식점 내 테이블마다 건강 상태 질문서를 비치해야 한다.

업주는 특히 이용객이 건강 상태 질문서를 반드시 작성하도록 안내해야 하며 정당한 이유 없이 작성하지 않으면 시설 이용을 제한받게 된다.

구리시는 10일부터 희망 일자리 사업 근로자 570명과 함께 실태 점검에 나설 계획이다.

시 관계자는 "건강 상태 질문서 작성 제도가 지난 3월 24일부터 시행됐으나 코로나19 장기화로 소홀해졌다"며 "코로나19 발생 때 신속한 역학조사를 위해 필요한 제도"라고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr