[아시아경제 조슬기나 기자] KT는 7일 오후 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "넷플릭스와 자사 OTT 시즌은 서로 보완 관계에 있다"며 "넷플릭스에서 제공하기 못하는 실시간 방송, VOD는 시즌에서 즐길 수 있다”고 밝혔다.

윤경근 CFO는 이른바 K-OTT로 불리는 토종 OTT간 협력 가능성을 묻는 질문에 "시즌은 아이돌, 예능 등 특정 타깃을 대상으로 한 오리지널 콘텐츠 투자를 지속해 역량을 강화할 것"이라며 "어떤 사업자와도 협력 가능한 오픈 플랫폼을 지향한다"며 이 같이 설명했다.

KT는 2분기 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결기준 매출 5조8765억 원, 영업이익 3418억 원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 3.6% 감소한 반면, 영업이익은 18.6% 늘었다.

