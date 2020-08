코스피, 개인 ‘사자’에 2350선 마감… 코스닥 10일 연속 오르며 한 주 마감

[아시아경제 구은모 기자] 코스피가 개인 투자자의 순매수에 힘입어 5일 연속 상승하며 2350선으로 장을 마감했다. 코스닥 지수 역시 최근 상승 흐름을 유지하며 10거래일 연속 오르며 한 주를 마쳤다.

7일 코스피는 전일 대비 9.06포인트(0.39%) 상승한 2351.67로 마감했다. 이날 상승 출발한 코스피는 오전 내 대부분 강보합을 유지하다 오전 11시30분께 하락 전환했고, 이후 약보합을 이어가다 오후 2시 이후 다시 하락 폭을 줄이더니 상승 전환했다. 이후 다시 상승폭을 점차 키워 2350선에서 장을 마쳤다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 개인 투자자가 8561억원 순매수하며 상승을 주도했다. 반면 기관과 외국인 투자가는 각각 7984억원, 770억원 순매도했다.

업종별로는 화학(5.05%), 비금속광물(3.12%), 통신업(2.50%) 등이 올랐고, 의료정밀(-1.68%), 보험(-1.31%), 섬유,의복(-1.26%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에선 LG화학(9.71%)이 10% 가까이 급등했고, 삼성SDI(3.94%), SK텔레콤(3.85%), LG생활건강(3.39%) 등도 올랐다. 반면 카카오(-3.02%), NAVER(-2.48%), 삼성물산(-1.84%), 삼성바이오로직스(-1.29%) 등은 하락했다.

이날 코스피 시장에서는 상한가를 기록한 4종목을 포함해 482종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 462종목은 내렸다. 62종목은 보합을 기록했다.

코스닥 지수도 상승 마감하며 최근 10거래일 연속 상승 흐름을 이어갔다. 이날 상승 출발한 코스닥 지수는 오전 10시께 하락 반전한 이후 오후 2시까지 하락세를 유지하다 이후 상승 전환했고, 이후 상승폭을 다소 확대해 전 거래일 대비 3.51포인트(0.41%) 오른 857.63로 마감했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 개인과 외국인 투자가가 각각 514억원, 290억원 순매수한 반면 기관 투자자는 608억원 순매도했다.

업종별로는 통신장비(6.53%), 인터넷(5.03%), 정보기기(4.65%) 등이 올랐고, 의료,정밀기기(-1.77%), 섬유,의복(-1.60%), 비금속(-1.56%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에서는 솔브레인(7.63%), 에코프로비엠(5.89%), 케이엠더블유(4.85%), 셀트리온헬스케어(4.20%) 등이 상승했다. 반면 스튜디오드래곤(-2.79%), 제넥신(-2.23%), 에이치엘비(-1.77%), 펄어비스(-1.09%) 등은 하락했다.

이날 코스닥시장에서는 상한가를 기록한 5종목을 포함해 512종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 756종목은 내렸다. 80종목은 보합을 기록했다.

