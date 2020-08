장하연 신임 서울경찰청장 "경찰 역할·위치 고민해야"

[아시아경제 정동훈 기자] 장하연 신임 서울지방경찰청장이 7일 취임사를 통해 "높아진 기대와 책임에 실력으로 답해야 한다"고 후배 경찰들에게 당부했다.

장 청장은 이날 오후 열린 취임식에서 "올해는 경찰이 수사 주체로서 새롭게 자리매김해야 할 첫해"라며 "동시에 한 번도 해본 적 없는 자치경찰제 시행 또한 눈앞에 와 있다. 경찰의 역할과 위치를 다시금 고민해야 하는 시점"이라고 말했다.

그는 "선진적이고 민주적인 새로운 치안 시스템에 걸맞은 보다 당당한 경찰의 모습을 보여드릴 때 시민들의 신뢰와 기대에 부응할 수 있을 것"이라며 "청장으로 근무하는 동안 서울경찰이 당당한 경찰로 거듭날 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

장 청장은 전남 목포 출신으로 경찰대 5기로 경찰에 입문했다. 그는 광주청 정보과장과 경찰청 정보4과장, 서울 성동서장 등을 역임했다. 문재인 정부에서 대통령 비서실(국정상황실)에 파견 근무했고 이후 경찰청 정보국장을 거쳐 광주지방경찰청장, 경찰청 차장을 지냈다.

