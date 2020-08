이용표 서울청장, 이임식서 "국민 신뢰·지지받는 경찰 됐으면"

[아시아경제 정동훈 기자] 이용표 서울지방경찰청장이 이임식에서 "기본을 잘 지켜서 국민으로부터 신뢰와 지지·사랑을 받는 경찰이 됐으면 좋겠다"고 밝혔다.

7일 이 청장은 서울 종로구 소재 서울지방경찰청에서 열린 이임식에서 이같이 밝히며 "여러분이 많은 조언을 해주면서 내가 결정한 내용을 잘 집행해주고 각자의 위치에서 자기 역할을 잘 해줘서 정말 큰 어려움 없이 13개월을 보낸 것 같다"고 돌아봤다.

그는 "33년 경찰 생활 속에서 깨달은 치안 철학을 몇 마디로 축약하면 '복잡하고 불명확한 지시는 없는 것과 같고, 흐리멍덩히 하는 것은 안 하는 것과 같다'는 것"이라고 말했다. 이어 "자유인으로 살면서 여러분이 하는 경찰 활동을 응원하고, 경찰이 발전하기를 늘 기도하면서 살겠다"고 덧붙였다.

이 청장의 후임자인 장하연 경찰청 차장은 이날 오후 취임한다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr