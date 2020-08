네이버, 연예 이어 스포츠 뉴스 댓글도 '잠정 폐지'

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 연예 뉴스 댓글에 이어 스포츠 뉴스 댓글도 잠정 폐지한다. 일부 선수를 겨냥한 악성 댓글(악플) 문제가 심각해진 데 따른 조치다.

네이버는 7일 블로그를 통해 "일부 선수들을 표적으로 명예를 훼손하고 비하하는 댓글로 인해 상처 받는 선수들의 고통이 간과할 수준을 넘고 있다"며 댓글 잠정 폐지를 공지했다.

회사 측은 이달 중 스포츠 뉴스의 댓글을 우선 중단하고, 그 외 동영상 등 영역별 별도의 조치를 준비해 추후 공지하겠다고 밝혔다.

실시간으로 응원하는 팀과 선수에게 메시지를 전달하는 스포츠 경기 생중계의 라이브톡은 현재와 같이 유지된다. 다만 욕설 등 악의적인 내용을 걸러낼 수 있도록 AI클린봇2.0이 적용될 예정이다.

스포츠 외에 다양한 영상 크리에이터가 콘텐츠를 생산하는 네이버TV에도 AI클린봇2.0을 도입하고 채널 운영자에게는 댓글 영역 ON·OFF 설정 권한을 부여한다.

네이버 관계자는 "네이버는 현재 스포츠 서비스에서 자주 발견되는 댓글의 유형을 면밀히 분석해, 악성 댓글은 노출을 자동 제어하는 기술을 추가 개발 중"이라며 "댓글이 중단되는 동안 이를 고도화하고, 그 실효성이 담보되면 댓글 중단 해지에 대한 논의를 재개하겠다"고 말했다.

