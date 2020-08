[아시아경제 구채은 기자] LG유플러스가 7일 올해 2분기 실적 컨퍼런스콜을 통해 "비대면 채널, 현채널 구조의 변화를 가져오는데 있어서 지난한 과제로 생각하고 있다"고 언급했다.

LG유플러스는 "하지만 비대면 전환은 가야할 방향이라고 본다. 올해 여는 플래그십스토어에서 의미있게 서비스를 경험할 수 있도록 할 것"이라면서 "비대면 채널 쪽으로의 가입 경로 확장을 위해 꾸준히 노력할 것"이라고 말했다.

