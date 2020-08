쿠팡, '갤럭시노트20 시리즈' 사전예약 판매

사전예약 시 11일 새벽배송으로 받을 수 있어

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 7일 오전 0시부터 13일까지 삼성전자의 신제품 '갤럭시노트20 시리즈' 사전예약을 진행한다고 밝혔다.

쿠팡에서 사전예약을 통해 자급제 상품을 구매하는 로켓와우멤버십 회원은 11일 새벽배송으로 빠르고 간편하게 갤럭시 신제품을 받을 수 있다. 로켓모바일로 통신사 상품을 구매하는 로켓와우멤버십 회원은 14일 새벽배송으로 받아볼 수 있다.

갤럭시노트20는 6.7인치 모델과 6.9인치 울트라 모델로 출시된다. 갤럭시노트20은 미스틱그레이, 미스틱브론즈 두 가지 색상으로, 갤럭시노트20 울트라는 미스틱블랙, 미스틱브론즈, 미스틱화이트 세 가지 색상으로 마련됐다. 쿠팡에서 판매가는 각각 갤럭시노트20 256G 119만원대, 갤럭시노트20 울트라 256G 145만원대다.

쿠팡의 고객들은 상품을 빠르게 배송받을 수 있을 뿐만 아니라 다양한 혜택도 누릴 수 있다. 삼성전자에서 제공하는 사전 구매고객 혜택은 물론 카드사별 최대 13% 즉시 할인 혜택이 있다. 로켓모바일로 통신사에 가입할 경우 통신사별 요금할인 혜택과 사은품도 받을 수 있다.

이병희 쿠팡 리테일 부사장은 "로켓모바일의 론칭으로 휴대폰을 구매한 후 별도로 통신사를 알아보고 가입해야 하는 번거로움도 개선했다"며 "쿠팡에서 갤럭시노트20을 누구보다 빠르게 만나보길 바란다"고 말했다.

