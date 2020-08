김정은, '코로나 봉쇄' 개성시민에게 식량·생활보장금 지원 지시(2보)

당 중앙위원회 제7기 제4차 정무국회의 개최

완전봉쇄 개성시민에게 식량·생활보장금 지시

김정은 북한 국무위원장이 당 중앙위원회 정무국회의를 열고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 봉쇄된 개성을 특별지원하라고 지시했다.

북한 관영매체 조선중앙통신은 6일 "조선로동당 중앙위원회 제7기 제4차 정무국회의가 8월 5일 당중앙위원회 본부청사에서 진행되였다"면서 이같이 보도했다.

김 위원장은 이번 회의를 주재하면서 "국가최대비상체제의 요구에 따라 완전봉쇄된 개성시의 방역형편과 실태보고서를 료해(분석)하고 봉쇄지역 인민들의 생활안정을 위해 식량과 생활보장금을 당 중앙이 특별지원할 데 대한 문제를 토의결정했으며 이와 관련한 긴급조치들을 취할 것을 해당 부문에 지시했다"고 통신은 전했다.

이날 회의에서는 신규 부서 창설 문제도 논의됐다.

통신은 "정무국 회의에서는 당 중앙위원회에 새로운 부서를 내올데 대한 기구 문제를 검토 심의했으며 당 안의 간부 사업체계를 획기적으로 개선하기 위한 방도적 문제들에 대하여 연구 협의했다"고 전했다.

아울러 "회의에서는 정부기관의 주요직제간부들의 사업정형에 대하여 평가하고 해당한 대책에 대하여 합의"했으며, 당중앙위원회 정무국은 이밖에 "당내부사업에서 나서는 실무적 문제들을 토의하고 그 집행을 승인하였다"고 통신은 전했다.

김 위원장은 "당중앙위원회 정무국 성원들이 무한한 책임성과 헌신성을 발휘하여 담당한 부문의 사업들을 결정적으로 개선하며 당중앙의 결정을 충실히 집행하기 위한 올바른 사업방향과 중심을 유지하고 조직사업을 면밀히 짜고들어 모든 사업을 당중앙의 사상과 방침적요구에 맞게 혁명적으로 조직 전개해나나가야 한다"고 강조했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr