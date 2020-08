[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 조성모가 아들과 여유로운 일상을 공개했다.

5일 조성모는 자신의 인스타그램에 "Father with son"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

사진 속에서 조성모는 아들을 업고 길을 거닐고 있었다.

한편, 조성모는 3년 연애 끝에 2010년 11월 구민지 씨와 결혼했고, 이후 2015년 결혼 5년 만에 득남했다.

