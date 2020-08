산림청, 산지 태양광발전시설 ‘긴급 현장점검’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청이 산지 내 태양광발전시설에 대한 긴급 현장점검에 나선다. 집중호우로 인한 산지 피해를 사전에 차단한다는 취지다.

5일 산림청은 산지특별점검단을 편성해 호우특보가 발효 중인 지역을 중심으로 태양광발전시설의 긴급 현장점검을 실시한다고 밝혔다.

산지특별점검단은 산림청 김용관 산림복지국장이 단장을 맡고 산지 전문기관인 한국산지보전협회와 산림청 직원으로 편성했다. 점검단은 앞으로 산지 재해예방에 능동적 대처를 위해 상시조직으로 운영된다.

우선 산림청은 민가 인접한 곳, 농경지 또는 도로 등 재산·기반시설 등 집중호우 때 산사태로 인한 2차 피해 발생 가능성이 높은 802개소에 대한 점검활동을 한다.

지역별 우선 점검대상은 경기도 115개소, 강원도 239개소, 충북 55개소, 충남 159개소, 경북 215개소, 세종 15개소, 인천 5개소 등으로 분포했다.

점검과정에서 피해 우려가 예측된 곳은 지방자치단체, 태양광발전시설 사업자에게 긴급조치를 요청하고 조치결과에 대한 추적(2차) 점검도 지속할 방침이다.

산림청 김용관 산림복지국장은 “유례없는 기상재해가 빈번하게 발생하면서 산지 재해 예방에도 주의가 요구된다”며 “산림청은 산지특별점검단을 상시 운영해 산지 내 태양광발전시설 등으로 인한 인명·재산피해가 발생하지 않도록 예방활동에 만전을 기하겠다”고 말했다.

