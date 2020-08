국내 여자골프 해외파·국내파 경주서 맞대결 … 무관중 생방송

'오렌지라이프 챔피언스 트로피 박인비 인비테이셔널' 7일 개막

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국 여자 프로 골퍼들이 국내파와 해외파로 나뉘어 실력을 겨루는 이색 대회가 7~9일 경북 경주시 블루원 디아너스에서 펼쳐진다.

경주시는 5일 시청에서 이영석 부시장과 장상진 브라노앤뉴 대표, 박인비 프로 등이 참석한 가운데 '오렌지라이프 챔피언스 트로피 박인비 인비테이셔널' 개최 도시 협약을 체결했다.

이번 대회에는 세계 최고의 실력을 자랑하는 국내 여자 프로 골퍼 26명이 참가한다. 국내파 KLPGA 선수와 해외파 연합 LPGA, JLPGA 선수 등이 참가해 포볼 6게임, 포섬 6게임, 1대 1 싱글 12게임을 진행한다.

지난 2015년 부산에서 처음 개최된 '오렌지라이프 챔피언스 트로피 박인비 인비테이셔널'은 2017년부터는 박인비 프로의 요청으로 경주에서 개최되고 있다. 매년 2만여 명의 갤러리가 운집할 만큼 인기가 많은 대회이지만, 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 무관중 대회로 진행된다.

대회는 MBC, 케이블TV, 골프전문방송 등에서 생중계된다. 선수들의 플레이와 더불어 경주의 주요 문화재와 사적지 등을 소개해 역사·문화 그리고 스포츠 도시로서의 이미지를 널리 홍보하겠다는 게 경주시의 복안이다.

이영석 부시장은 "올해는 가장 뜨거운 8월에 대회가 개최되는 만큼 코로나19로 지친 경주시민과 국민에게 새로운 활력을 불어넣는 뜨거운 불꽃을 지피는 계기가 될 것을 기대한다"고 했다.

