SK렌터카, 19일까지 '모빌리티 뱅크 3기' 대상자 지원 접수

[아시아경제 우수연 기자]SK렌터카가 이동 약자에게 중고 경상용차를 무상 임대해주는 '모빌리티 뱅크'의 3기 대상자 선정을 위한 접수를 시작했다고 5일 밝혔다. SK렌터카는 모빌리티 뱅크 3기 대상기업 접수를 이날부터 19일까지 2주간 이메일로 받는다.

모빌리티 뱅크는 경제적 이유 등으로 차량 확보에 어려움을 겪는 사회적 기업과 소상공인, 스타트업 등에 SK렌터카가 보유한 중고 경상용차를 1년간 무상 임대해주고 각 기업들은 특성에 맞춰 사회적 가치 창출 활동을 전개해 렌털료를 대신하는 상생 협력 모델이다. 무상 임대뿐 아니라 SK렌터카의 차량종합관리 솔루션 '스마트 링크'와 보험, 정비 서비스 등을 함께 제공한다.

SK렌터카는 이번 모빌리티 뱅크 3기 모집에서 '참여 기업 대상 맞춤형 서비스'에 초점을 맞췄다. 기존 제공 차량인 다마스에 레이 밴과 카니발을 추가했으며 업체 당 지원 차량을 기존 1대에서 최대 2대까지 확대하기로 했다.

SK렌터카 관계자는 "1기와 2기 참여기업의 90% 이상이 '모빌리티 뱅크'에 만족하고 주변에 적극 추천한다고 응답했다"며 "올해 3기 운영은 다양화된 차종과 개선된 서비스를 통해 참가 기업들과 함께 양질의 사회적 가치 창출할 것"이라고 말했다.

SK렌터카는 이달 21일 심사결과를 개별 안내하고 9월 중 차량을 전달할 예정이다. 개선된 프로그램을 통해 한 차원 높은 사회적 가치를 창출하는 모빌리티 뱅크 3기를 만들어나갈 계획이다.

