완도산 다시마 마스크 팩 미국 수출 ‘쾌거’

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 2021완도국제해조류박람회 협력업체인 ㈜밸비죠바이오는 미국 업체와 다시마 팩 4000장의 수출 계약을 맺고 최근 1000장을 우선 납품했다고 5일 밝혔다.

완도군, 전남도해양바이오연구센터와 3자 투자협약을 통해 지난 3월 완도에 다시마 팩 가공 공장을 세운 ㈜밸비죠바이오는 지난 5월 초부터 천연 다시마를 100% 원물 시트로 사용한 다시마 팩 생산을 본격 시작했다.

또한, 현재 수작업으로 진행 중인 다시마 팩 제조·생산을 늘리기 위해 80억 원을 투자해 내년까지 완도 농공단지에 자동화 공장을 설립할 예정이다.

이후 대량 생산을 통해 사우디아라비아 등 아랍권과 유럽, 동남아 등까지 수출을 추진할 계획이다.

완도산 다시마 마스크 팩은 일반적인 시트가 아닌 100% 천연 생다시마 원물을 시트로 사용한 것이 특징으로 보습과 트러블, 진정 등의 효과가 탁월하다.

특히 미네랄과 각종 비타민 등 녹황색 채소에 풍부한 영양소가 다량 함유돼 피부 속 콜라겐과 엘라스틴 같은 탄력 세포의 생성을 촉진해 주고 피부 표피의 각질을 제거해 피부 탄력 개선 효과로 주름을 예방해 준다.

완도군 관계자는 “다시마는 미세먼지를 흡착시키며 유해 환경에 노출된 피부를 보호하고 진정시켜주는 기능이 있어 건강한 피부를 위한 필수 아이템”이라며 “완도산 다시마 팩 수출 확대로 지역경제에도 큰 도움일 될 것으로 기대된다”고 말했다.

