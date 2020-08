[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신임 부산지방경찰청장에 진정무 현 경남경찰청장이 4일 내정됐다. 신임 진 부산경찰청장은 1988년 경위로 임관한 후 부산경찰청 보안과장, 경기분당경찰서장, 경남경찰청 제2부장 등을 거쳐 현 경남경찰청장을 역임했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr