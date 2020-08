정부가 공공 재건축 제도를 도입하고 노원구 태릉골프장과 강남구 서울의료원 부지 등 신규부지 발굴 및 확장 등을 통해 수도권에 총 13만2000가구의 주택을 추가 공급하기로 했다. 사진은 4일 서울의료원 강남분원. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.