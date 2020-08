CJ대한통운, 브랜드 슬로건 'WE DESIGN LOGISTICS' 공개

"100년 물류기업 의지 담아"

창립 90주년을 맞은 CJ대한통운이 새 브랜드 슬로건을 발표했다. CJ대한통운은 이를 통해 100년 물류기업을 향한 의지를 대내외에 드러내는 한편, 다양한 브랜드 스토리 개발로 고객과의 접점도 확대한단 구상이다.

CJ대한통운은 브랜드 슬로건 'WE DESIGN LOGISTICS'를 발표했다고 4일 밝혔다. 슬로건에 담긴 물류(LOGISTICS)는 원자재, 상품 등을 고객의 요청에 따라 공급하는 데서 발생하는 수송, 하역, 포장, 보관 등 전 과정을 일컫는다. CJ대한통운은 여기에 물류 프로세스를 종합관리하고 고객의 요구를 충족시키는 체계적 공급망을 설계한다는 의미에서 디자인(DESIGN)을 사용했다

CJ대한통운은 "화주와 소비자간 최적의 물류시스템을 설계하고 산업간 장벽을 허물어 새로운 고부가가치 사업모델을 창출하며, 국내 및 글로벌 시장에서 경쟁력을 좌우하는 중요한 경영 요소로 자리매김할 것이라는 강한 의지를 담았다"고 설명했다.

CJ대한통운은 향후 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 본격화 된 비대면 소비문화가 확산됨에 따라 고객 중심의 물류 프로세스를 설계해 나간단 계획이다. 이와 관련, CJ대한통운은 최근 물류정보기술과 전문성, 대규모 허브터미널을 연계한 모델을 고안해 온라인 주문을 24시간 내 처리하는 'e풀필멘트' 서비스를 선보이기도 했다.

아울러 CJ대한통운은 새롭게 발표한 브랜드 슬로건으로 다양한 스토리를 개발, 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 고객과의 소통을 강화해 나간단 구상이다.

CJ대한통운 관계자는 "기업 경영 요소로만 인식되던 물류산업이 최근에는 소비자들의 일상생활에 밀접한 영향을 주는 생활밀착형 산업으로 변모하고 있다"며 "소비자들에게 기능적 가치와 정서적 가치를 동시에 제공하고 긍정적인 고객 경험을 극대화해 더욱 신뢰도 높은 기업으로 거듭날 것"이라고 말했다.

