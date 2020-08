카페發감염 막는다…'대화할 때 마스크' 홍보

10일부터 지역 내 카페 75개소 대상으로 시범 운영... ‘실내에서 마스크 착용’ ‘대화할 때 마스크’ 문구 담은 스탬프 제작

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 카페에서 대화 시 마스크 착용 필요성에 대한 인식이 낮아 감염 발생이 우려됨에 따라 ‘카페 내 마스크 착용 홍보’에 나선다.

특히 최근 카페발 깜깜이 집단감염이 발생, 카페가 ‘감염 취약지대’로 지목되면서 ‘카페 내 마스크 착용’ 중요성은 더욱 커지고 있다.

이에 따라 구는 오는 10일부터 상황이 진정될 때까지 지역 내 카페 75개소를 대상으로 카페 내 마스크 착용 방역수칙 홍보 시범운영에 들어간다.

홍보방법은 ‘실내에서 마스크 착용’, ‘대화할 때 마스크’ 등 마스크 착용을 안내하는 방역수칙 스탬프를 제작, 컵홀더에 새기고, 번짐 의 문제로 스탬프 활용이 어려울 경우에는 스티커로 대체한다.

구는 스탬프를 활용한 ‘카페 내 마스크 착용 홍보’ 시범 운영 후 개선사항을 반영, 확대 운영할 계획이다.

김선갑 광진구청장은 “최근 한 카페에서 감염 경로가 확인되지 않은 이른바 깜깜이 집단 감염이 나타나면서 긴장감이 한층 고조됐다”며 “카페에서 대화 시 마스크 착용에 대한 경각심을 가질 수 있도록 마스크 착용 방역수칙을 담은 스탬프를 제작하기로 했다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr