속보[아시아경제 김가연 기자] 3일 (현지시간) 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 "현재로서는 특효약이 없고 없을 수도 있다"고 밝혔다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr