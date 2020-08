유재석 유인나 등 집중호우 수재민 위한 기부 릴레이

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 유재석이 집중호우 피해를 당한 수재민들을 위해 사용해 달라며 1억 원을 기부했다.

희망브리지 전국재해구호협회에 따르면 유재석은 3일 오전 희망브리지가 운영하는 2020 수해 피해 긴급구호 캠페인에 1억 원을 기부했다.

희망브리지에 따르면 유재석은 2006년 수재의연금 1천만원을 기부를 시작으로 2014년 세월호 참사, 2016년 대구 서문시장 화재, 2017년 포항 지진, 2019년 강원도 산불 등 굵직한 재난·재해 때마다 기부해 왔다.

올해 초에는 신종 코로나바이러스 감염증 대응을 돕기 위해 1억 원을 희망브리지에 기부했다.

유재석이 희망브리지에 기부한 총액은 이날 기준 7억1천만원이다.

다른 스타들의 기부도 잇따랐다.

배우 유인나는 호우 피해 복구를 위해 이날 희망브리지에 5천만 원을 보탰다.

또 JTBC '팬텀싱어3' 출연 팀 '라비던스' 멤버 존 노도 성금 600만원을 기부했다.

