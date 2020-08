대구은행, 대한민국 일자리 으뜸기업 선정

[아시아경제 김민영 기자] DGB대구은행이 일자리를 늘리고 직장 근무 여건을 개선한 100대 기업에 선정됐다.

대구은행은 고용노동부 주관 ‘2020 대한민국 일자리 으뜸기업’에 선정됐다고 3일 밝혔다.

이 상은 고용창출과 고용의 질이 우수한 100개 기업을 선정해 포상하는 제도로, 고용창출 실적과 청년(만19~34세) 고용, 여성 및 장애인, 고령자 배려 등을 평가한다. 2018년 신설돼 올해로 세번째 인증식을 실시했다.

대구은행은 능력 중심 채용을 기반으로 비정규직의 정규직 전환, 가족 친화적 기업문화 조성이 높은 평가를 받았다고 회사 관계자는 설명했다.

대구은행은 올해 선정 기업 중 유일한 은행권이다. 이날 대구은행은 대구지방고용노동청에서 인증패를 받았다.

김태오 은행장은 “직원 복지와 일자리 창출을 위한 다양한 지원을 하고 있는 대구은행이 받은 이번 상을 자랑스럽게 생각하며 일자리 만족이 대고객 서비스 향상으로 이어질 수 있도록 하겠다”면서 “창의적이고 유연한 기업 문화 정착을 통한 양질의 금융 서비스 제공을 할 수 있는 대구은행이 되겠다”고 전했다.

