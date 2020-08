[아시아경제 박지환 기자] 쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 3,560 전일대비 125 등락률 -3.39% 거래량 1,892,189 전일가 3,685 2020.08.03 14:54 장중(20분지연) close 는 7월 한 달간 내수 시장에서 6702대, 수출 시장 757대, 반조립제품 30대 등 총 7489대를 판매했다고 3일 공시했다. 이는 작년 같은 달보다 30.6% 줄어든 수치다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr