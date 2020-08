권영진 대구시장 "낙동강 취수원 공동활용 '상생기금' 조성하겠다"

환경부 '낙동강 통합물관리 용역 보고회' 앞두고 담화문

5개 시·도지사, 낙동강 물관리 방안 '한국판 뉴딜' 공감대

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 안전한 물 확보를 위한 대구 취수원 이전 논의가 '다변화'로 옮겨지고 있는 가운데 권영진 대구시장은 3일 "낙동강의 합리적 물 배분을 위해 취수원 공동활용 지역에서 확보 가능한 수량을 취수하겠다"며 상생 기금 조성 카드를 제시했다.

권 시장은 이날 담화문을 통해 "여기서 부족한 필요 수량은 현재의 취수장에서 취수해 보다 강화된 고도 정수처리 공법을 통해 우리나라에서 가장 안전하고 깨끗한 수돗물을 시민들에게 공급할 계획"이라며 "대구시는 취수원 공동활용 지역에 대한 상생기금을 조성하겠다"고 약속했다.

권 시장의 이날 담화문은 오는 5일 환경부의 '낙동강 유역 통합물관리방안 용역 중간보고회'를 앞두고 나왔다는 점에서 주목되고 있다.

정부는 지난해 3월말 '낙동강유역 통합물관리방안 마련' 등 2건의 연구용역에 착수했고, 이후 중앙정부와 관련 자치단체는 관련 용역결과에 대해 '최대한 존중하고 지속적으로 협력한다'고 약속한 바 있다.

대구시는 취수원 '이전'이 아닌 '다변화'에 초점을 맞춘 방안을 환경부에 적극 제시해 왔다. 환경부 또한 구미 해평취수원이나 안동 임하댐에서 물을 끌어오고, 대구 문산·매곡 취수장에 초고도 정수처리 시설을 도입하는 방안을 검토하고 있는 것으로 전해지고 있다. 이 방안의 경우 7000억~1조원가량의 막대한 사업비가 필요할 것으로 추정된다.

권 시장은 이날 담화에서 "취수원 공동활용 지역에 대한 상생기금은 상수원보호구역 등의 규제로 애로를 겪고 있는 주민들의 경제적 부담을 경감하거나, 생활편의 사업이 추진될 수 있도록 지원해 주민 삶의 질을 높일 수 있도록 하겠다"고 공언했다.

또한 "지역경제 활성화 차원에서 취수원 공동활용 지역에 필요한 국책사업 추진 및 규제완화에 발 벗고 나서겠다"면서 "정례적인 대구경북상생음악회 등 문화교류도 활성화함으로써 생활공동체로의 일체감 조성에도 그 책임을 다하도록 하겠다"고 강조했다.

권 시장은 "대구는 1991년 페놀사고 이후 오랜 시간동안 먹는 물 문제를 겪어왔다. 물은 시민의 건강과 생명과 직결되는 것으로 안전한 취수원 확보는 반드시 해결해야 할 절체절명의 과제"라고 관련 지자체 및 주민들에게 도움을 호소했다.

한편, 지난 7월27일 부산에서 열린 영남미래포럼에서 5개 시·도지사는 낙동강 유역 통합물관리 방안을 한국판 뉴딜에 포함해 추진하는 것에 대해 공감대를 형성한 바 있다.

취수원 문제 등 낙동강 물관리를 뉴딜 사업으로 진행하면 큰 틀의 시·도간 협력으로 지방자치단체의 마찰을 최소화하고, 예비타당성 조사 등 절차를 줄일 수 있을 것으로 기대되고 있다.

