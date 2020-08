CU－그린카드, 생활 속 고객 참여형 친환경 프로모션 진행

[아시아경제 이승진 기자] CU가 생활 속 환경보호 실천을 위해 전국의 1만4000여 점포에서 고객 참여형 친환경 프로모션을 펼친다고 3일 밝혔다.

CU는 지난 7월부터 환경부(한국환경산업기술원)와 함께 진행하고 있는 ‘SOS 기후행동 공익활동’의 일환으로 그린카드, 해피빈과 연계해 친환경 굿즈 ‘헬로 그린백(5000원)’의 판매 및 기부 행사에 나선다. 일회용 비닐봉투의 사용을 줄이자는 취지다.

CU에서 판매하는 헬로 그린백은 환경표지 인증을 받은 포장재로 제작된 보냉백이다. 캔음료(355㎖) 9개가 담길 정도의 넉넉한 크기로 장바구니 등으로 활용할 수 있다.

헬로 그린백은 3일 오후 3시부터 5일 자정까지 CU 멤버십 앱인 ‘포켓CU’에서 2000개 한정 수량으로 판매된다. 헬로 그린백의 겉감에는 에코바코드가 부착돼 있어 상품 결제 시 바코드를 스캔하면 환경 기부금도 쌓을 수 있다. 헬로 그린백의 판매 수익금과 환경 기부금은 해피빈에 적립돼 환경취약계층에 전액 기부될 예정이다.

또 CU와 그린카드는 이달 고객이 점포에서 그린카드로 한국환경산업기술원에서 인증하는 친환경인증마크 3종(환경표지, 저탄소, 탄소발자국)이 표기된 상품을 구매하면 에코머니 포인트를 기존 적립율보다 5배 적립해주는 프로모션을 진행한다.

에코머니 포인트는 그린카드 등을 통해 친환경 상품을 구매하거나 대중교통을 이용할 때마다 적립되는 포인트로 CU 등 다양한 온·오프라인 가맹점에서 사용할 수 있다.

프로모션 대상 상품은 친환경인증마크를 받은 음료, 가공식품, 주방용품 등 다양한 상품들로 구성됐다. CU는 해당 상품의 가격표에 친환경인증 홍보물을 추가로 부착해 고객들의 친환경 생활 실천을 도울 예정이다.

친환경인증마크 상품 구매 활성화를 위해 경품 이벤트도 준비했다. CU는 프로모션 참여자 중 추첨을 통해 환경표지 인증을 받은 삼성 65인치 크리스탈 UHD TV(1명), 서울 신라호텔 1박 2일 숙박권(5명) 등 경품을 제공한다.

한편, CU는 환경부 캠페인에 참여해 ▲환경취약계층 대상 폭염대응 물품 전달 ▲전국 5000여 CU 점포 내 ‘폭염쉼터’ 운영 ▲점포 내 디지털 사이니지 환경메시지 홍보 등을 진행하고 있다.

