카페24, 창업센터 58곳으로 늘어…양재점 오픈

전자상거래 플랫폼 카페24가 운영하는 창업센터가 전국 58곳으로 확장됐다.

카페24는 3호선·신분당선 양재역 인근에 '카페24 창업센터 양재점'을 오픈했다고 3일 밝혔다. 양재점은 지하철 3호선과 신분당선이 지나는 양재역 역세권에 위치해 있다. 강남대로, 경부고속도로가 인접해 서울과 경기권 도심 이동이 수월하다. 서초구청, 서울행정법원 등 주요 행정시설 접근도 용이하다.

창업센터 입주자는 사무공간은 물론 온라인 창업과 운영에 특화된 서비스를 원스톱으로 제공받을 수 있다. 온라인 비즈니스에 필요한 단계별 교육, 일대일 맞춤형 전문가 컨설팅, 상품촬영을 위한 스튜디오 등 다양한 서비스를 무료로 이용이 가능하다. 합리적 비용의 택배 서비스까지 이용할 수 있어 초기 사업자들은 보다 빠르게 성공 기틀을 마련할 수 있을 것으로 보인다.

전경철 카페24 창업센터 팀장은 "카페24 창업센터 양재점은 강남권 광역교통 요충지에 위치하고 있어 뛰어난 비즈니스 인프라를 제공한다"며 "온라인 창업에 필요한 차별화된 서비스를 제공해 입주사의 비즈니스 성장을 적극 지원해 나갈 것"이라고 말했다.

입주 및 서비스 관련 자세한 사항은 양재점 홈페이지 또는 유선문의를 통해 확인할 수 있다.

