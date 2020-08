'가전·석유유통·의료기기' 분야 대리점 겨눈 공정위…이달 서면실태조사 실시

지난달 '가구·도서출판·보일러'에 이은 올해 두번째 실태조사

실태조사 결과 및 업계 간담회 반영해 표준대리점계약서 제정 계획

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 공정거래위원회가 오는 28일까지 가전과 석유유통, 의료기기 3개 업종에 대해 대리점거래 서면실태조사를 실시한다고 3일 밝혔다.

이번 실태조사는 지난 달 가구와 도서출판, 보일러 3개 업종에 이어 실시하는 올해 2번째 실태조사다.

이번 실태조사를 통해 각 업종별 일반 현황과 대리점거래 현황 및 방식, 불공정거래행위 경험, 애로사항 및 개선 필요사항 등에 대해 파악할 예정이다.

공정위에 따르면 가전은 백화점과 대형마트, 홈쇼핑, 인터넷, 양판점, 대리점 등 다양한 유통방식이 활용되는 업종으로, 공급업자가 대리점의 온라인 오픈마켓을 통한 제품 판매를 금지하고 위반 시 대리점에 대해 출고정지와 공급가격 인상 등의 불이익을 부과하는 등 불공정거래 행위가 발생한 바 있다. 석유유통은 대규모 시설과 설비, 자본 등이 요구돼 전속거래의 비중이 높고 대형 정유사의 과점체제가 고착돼 있는 시장이다. 정유사가 주유소로 하여금 임시가격을 기준으로 대금을 선납하게 하고 추후 금융비용에 대한 고려 없이 차액을 정산해주는 거래관행 등에 대한 문제가 지속적으로 제기돼 왔다. 의료기기 업종에선 공급업자가 대리점을 배제하고 직접 판매하기 위하여 영업상 비밀에 해당하는 정보를 요구하거나 계약기간 중 일방적으로 거래를 거절하는 등 불공정거래 행위가 발생한 바 있다.

이번 조사는 가전, 석유유통, 의료기기 3개 업종의 약 260개 공급업자와 약 2만1500개 대리점이 대상이다.

실태조사는 공급업자와 대리점의 편리한 응답을 위해 웹사이트와 모바일 애플리케이션을 통해 진행한다. 또 현장감 있는 의견을 청취하기 위해 참여의사를 밝힌 대리점 등에 대해서는 사전에 교육받은 전문요원을 통한 방문조사도 함께 실시한다.

공정위는 가전·석유유통·의료기기 업종에 대한 실태조사 응답을 분석해 그 결과를 오는 11월 발표할 예정이다. 또 실태조사 결과를 바탕으로 불공정한 거래 관행의 개선을 유도하기 위해 올 12월 표준대리점계약서를 제정·보급하는 한편 법 위반 혐의사항은 직권조사를 통해 점검·시정해 나갈 계획이다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr